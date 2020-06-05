БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури розробити проєкт будівництва аеропорту в місті Мукачеві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль доручив розробити проєкт будівництва аеропорту в Мукачеві
Таке доручення Прем'єр-міністр надав після того, як міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив це питання на засіданні уряду
Фото:Facebook
Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 6 травня, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Вносимо в протокол сьогоднішнього засідання відповідне доручення, зачитане згідно зі стенограмою", - сказав Шмигаль.
Водночас Прем'єр-міністр доручив Мінінфраструктури спільно з Міністерством фінансів та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підготувати зміни до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в частині передбачення завдання з проєктування та будівництва аеропорту у Мукачеві.
Таке доручення Прем'єр-міністр надав після того, як міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив це питання на засіданні уряду.
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