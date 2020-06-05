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Шмигаль доручив розробити проєкт будівництва аеропорту в Мукачеві

Таке доручення Прем'єр-міністр надав після того, як міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив це питання на засіданні уряду
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури розробити проєкт будівництва аеропорту в місті Мукачеві.
Шмигаль доручив розробити проєкт будівництва аеропорту в Мукачеві Фото:Facebook

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 6 травня, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Вносимо в протокол сьогоднішнього засідання відповідне доручення, зачитане згідно зі стенограмою", - сказав Шмигаль.

Водночас Прем'єр-міністр доручив Мінінфраструктури спільно з Міністерством фінансів та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підготувати зміни до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в частині передбачення завдання з проєктування та будівництва аеропорту у Мукачеві.

Таке доручення Прем'єр-міністр надав після того, як міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив це питання на засіданні уряду.

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06 05 2020 15:05
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