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Шмигаль і Фіцо обговорили питання транзиту газу українською територією

16 грудня 2024, 21:55
Шмигаль і Фіцо обговорили питання транзиту газу українською територією
Фото: Денис Шмигаль у Telegram
Угода України з росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена, наголосив Шмигаль.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 16 грудня провів розмову зі словацьким колегою Робертом Фіцо. Шмигаль наголосив, що Україна готова виконувати зобовʼязання, які взяла в межах Угоди про асоціацію з ЄС. 
 
Про це він розповів у Telegram.
 
"Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації. Підкреслив, що угода України з росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена", - зазначив глава українського уряду.
 
Також, за словами Шмигаля, із Фіцо вони обговорили збільшення співпраці у сфері електроенергетики.
 
"За минулий тиждень 30% імпорту електроенергії відбувалося саме зі Словаччини. Вдячні за таку підтримку і готові розширювати ці можливості", - додав глава уряду.
Роберт ФіцоДенис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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