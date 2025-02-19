Прем'єр-міністри України та Польщі обговорили військову логістику між країнами

Також ішлося про євроінтеграцію України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з польським колегою Дональдом Туском.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами Шмигаля, очільники урядів обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема військової логістики. Також серед тем розмови був поступ у євроінтеграції України.

"Подякував за підтримку 16го пакета санкцій, що затверджений на рівні послів країн ЄС. Цінуємо підтримку наших польських колег у багатьох питаннях. Упевнився, що Європа об'єднана як ніколи у підтримці України", - додав українським прем’єр.