Прем'єр-міністри України та Польщі обговорили військову логістику між країнами
19 лютого 2025, 18:35
Також ішлося про євроінтеграцію України.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з польським колегою Дональдом Туском.
Про це він повідомив у Telegram.
За словами Шмигаля, очільники урядів обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема військової логістики. Також серед тем розмови був поступ у євроінтеграції України.
"Подякував за підтримку 16го пакета санкцій, що затверджений на рівні послів країн ЄС. Цінуємо підтримку наших польських колег у багатьох питаннях. Упевнився, що Європа об'єднана як ніколи у підтримці України", - додав українським прем’єр.