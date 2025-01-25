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Шмигаль і Санду обговорили протидію гібридним загрозам з боку рф

25 січня 2025, 18:23
Шмигаль і Санду обговорили протидію гібридним загрозам з боку рф
Фото: Кабінет міністрів
Шмигаль зазначив, що в 2024 році товарообіг із Молдовою зріс на 12%.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і президентка Молдови Мая Санду під час зустрічі обговорили протидію гібридним загрозам з боку росії та розвиток економічного партнерства.
 
Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
 
"Україна та Молдова залишаються важливими партнерами, і ми цінуємо особисту роль пані Санду в розбудові співпраці між обома країнами. У наших урядів є розуміння спільної загрози — це росія. кремль завжди використовував свої енергетичні ресурси як зброю проти інших держав. Україна готова допомагати Молдові у врегулюванні енергетичної кризи й вже надала свої пропозиції", - написав прем'єр.
 
Шмигаль зазначив, що в 2024 році товарообіг із Молдовою зріс на 12%. Україна, за його словами, зацікавлена і надалі поглиблювати торгово-економічну співпрацю.
 
"Обговорили розвиток логістики та покращення сполучення між нашими країнами та країнами Європейського Союзу.  Скоординували роботу у сфері євроінтеграції. Взаємна підтримка та допомога, налагодження стабільного діалогу, обмін знаннями та досвідом, а також тісна повсякденна співпраця наших команд сприятимуть подальшому просуванню наших держав на шляху до повноправного членства в ЄС. Вдячні Молдові за незмінну підтримку України у протидії військовій агресії росії та надання допомоги українським громадянам", - додав Шмигаль.
війна в Україніросія окупантиДенис ШмигальМая Санду

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