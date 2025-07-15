Відповідне подання до президента він опублікував у своїх соцмережах.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву про відставку.

Про це стало відомо із його Telegram-каналу.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!" – написав він та додав текст заяви від 15 липня, у якій просить президента Зеленського прийняти відставку з посади глави уряду.