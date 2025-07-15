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Шмигаль написав заяву про відставку

15 липня 2025, 15:55
Шмигаль написав заяву про відставку
facebook.com
Відповідне подання до президента він опублікував у своїх соцмережах.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву про відставку.
 
Про це стало відомо із його Telegram-каналу.
 
"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!" – написав він та додав текст заяви від 15 липня, у якій просить президента Зеленського прийняти відставку з посади глави уряду.
 
Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив намір подати Верховній Раді  кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони України. Він має замінити Рустема Умєрова, якого планують призначити послом України в США.
 
До цього Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд замість Шмигаля і провести кадрові зміни з акцентом на оборонну складову. Очікується, що першим віцепрем'єром стане Михайло Федоров.

 

Денис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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