Шмигаль обговорив із французькою делегацією посилення української ППО

Також обговорили збільшення допомоги та оборонне співробітництво.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із з делегацією Національних зборів Франції на чолі з головою Яель Брон-Піве. Політики обговорили зокрема оборонну співпрацю та посилення української ППО.

Про це прем’єр повідомив у Telegram-каналі.

Він зазначив, що Франція залишається серед лідерів у підтримці України.

"Обговорили французькі ініціативи зі збільшення допомоги нашій державі, оборонне співробітництво та відновлення. Поінформував партнерів про наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури, зазначив що необхідно посилити ППО для захисту людей", – написав Шмигаль.

За словами прем’єра, він також наголосив на важливості конфіскації російських активів для потреб України.

"Розраховуємо на сприяння французьких парламентарів у цьому питанні. Цінуємо наш високий рівень двосторонньої співпраці", – додав він.