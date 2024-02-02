Шмигаль обговорив із міністеркою МЗС Канади конфіскацію заморожених російських активів

Глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила під час зустрічі що Канада продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Премєр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із главою Міністерства закордонних справ Канада Мелані Жолі під час її офіційного візиту до Києва 2 лютого.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

Перш за все, Прем'єр України подякував Канаді за приєднання до коаліції з повернення депортованих українських дітей.

"Канада підтримує наші ініціативи з гуманітарного розмінування, що є важливою частиною відновлення. У цьому контексті обговорили конфіскацію російських активів. Канада тут, як і в інших сферах підтримки, серед лідерів. Розраховуємо, що цього року ми зробимо вагомі кроки, щоб спрямувати російські кошти на відбудову України", – зазначив Шмигаль.

Мелані Жолі зазначила, що Канада залишиться пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде необхідно.