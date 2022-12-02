Шмигаль обговорив із Нуланд відновлення енергосистеми України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд відновлення української енергосистеми, військову та фінансову підтримку з боку США.

Про це йдеться у повідомленні голови уряду.

"Під час зустрічі із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів та другом України Вікторією Нуланд обговорили відновлення нашої енергосистеми, військову та фінансову підтримку з боку США", – написав прем’єр.

Для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів Україна потребує оперативної допомоги в постачанні енергетичного обладнання. Тож прем'єр-міністр України подякував американським партнерам за додаткові мільярди доларів для ремонту українських електромереж.

"Високо цінуємо підтримку президента Байдена та адміністрації, зокрема ініціативу в $37 млрд для України. Це буде вагомим підсиленням стійкості українців та додатковою рушійною силою нашої перемоги у війні з росією", – додав Шмигаль.