Шмигаль обговорив із Нуланд відновлення енергосистеми України
Про це йдеться у повідомленні голови уряду.
"Під час зустрічі із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів та другом України Вікторією Нуланд обговорили відновлення нашої енергосистеми, військову та фінансову підтримку з боку США", – написав прем’єр.
Для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів Україна потребує оперативної допомоги в постачанні енергетичного обладнання. Тож прем'єр-міністр України подякував американським партнерам за додаткові мільярди доларів для ремонту українських електромереж.
"Високо цінуємо підтримку президента Байдена та адміністрації, зокрема ініціативу в $37 млрд для України. Це буде вагомим підсиленням стійкості українців та додатковою рушійною силою нашої перемоги у війні з росією", – додав Шмигаль.