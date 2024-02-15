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Шмигаль обговорив з Туском ситуацію на кордоні

15 лютого 2024, 17:11
Шмигаль обговорив з Туском ситуацію на кордоні
Джерело: скріншот
Прем'єр України наголосив на недопустимості ситуації із розсипанням зерна польськими страйкарями.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив критичну ситуацію на кордоні із польским колегою Дональдом Туском. Глава українського уряду акцентував увагу на ситуації, коли польські страйкарі розсипали зерно.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

Провели розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима”, — написав Шмигаль.

Він запропонував польському колезі у діалозі між урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам. 

Водночас об'єм імпорту з рфта третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає. Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок. Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни”, — додав глава уряду. 

кордонТускШмигальвійна в Україніросія окупанти

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