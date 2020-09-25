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Шмигаль планує за рік вийти на створення фондового ринку

Прем'єр-міністр висловив сподівання, що представники АСС приєднаються до цього процесу
"Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему і за рік вийдемо на створення фондового ринку", - зазначив голова уряду, не уточнивши інших деталей.
Шмигаль планує за рік вийти на створення фондового ринку Фото: з вільних джерел

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що розпочав консультації з фахівцями щодо створення фондового ринку в Україні, повідомляє "Економічна правда".

"Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему і за рік вийдемо на створення фондового ринку", - зазначив голова уряду, не уточнивши інших деталей.

При цьому він висловив сподівання, що представники АСС приєднаються до цього процесу.

"Шмигаль вдруге за місяць зазначив, що відсутність працюючого фондового ринку через майже 30 років незалежності України є злочином, а вигоди від роботи фондового ринку можна побачити на прикладі сусідніх країн.

У червні голова виконкому Нацради реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі повідомив про плани Нацради розглянути проєкт Київського фінансового центру", - пише "Інтерфакс-Україна".

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25 09 2020 16:56
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