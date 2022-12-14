Шмигаль: потрібні жорсткі санкції проти рф щодо постачання ядерного пального

Необхідні жорсткі санкції проти російської федерації щодо постачання ядерного пального і технологій для атомної енергетики

Необхідні жорсткі санкції проти російської федерації щодо постачання ядерного пального і технологій для атомної енергетики.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

“У День ліквідатора наслідків Чорнобильської аварії вшановуємо героїв, які ризикували своїм життям заради нашого майбутнього. Сьогодні росія знову ставить під загрозу весь світ. Необхідні жорсткі санкції щодо постачання ядерного пального та технологій для атомної енергетики”, - наголосив Денис Шмигаль.