Шмигаль прокоментував угоду про корисні копалини зі США

Шмигаль пояснив, чи є гарантії безпеки в угоді про корисні копалини

В угоді про видобуток корисних копалин, яку сьогодні планується підписати у США, є гарантії безпеки для України.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Гарантії безпеки прописано в пункті 10, де йдеться про те, що ця попередня угода входить в архітектуру наших угод, які вже існують з США - підписана угода про гарантії безпеки", - зазначив він.

При цьому зрозуміло, що йдеться про раніше підписані угоди про гарантії.

"Угоди про гарантії безпеки для України діють з близько 30 країнами. І на сьогоднішній день ці країни надають відповідно допомогу. Так само є угода зі США. Питання її актуалізації і роботи вже з новою адміністрацією, звичайно, - це питання перемовин", - наголосив Шмигаль.