Шмигаль прокоментував угоду про корисні копалини зі США
28 лютого 2025, 13:35
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Шмигаль пояснив, чи є гарантії безпеки в угоді про корисні копалини
В угоді про видобуток корисних копалин, яку сьогодні планується підписати у США, є гарантії безпеки для України.
Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.
"Гарантії безпеки прописано в пункті 10, де йдеться про те, що ця попередня угода входить в архітектуру наших угод, які вже існують з США - підписана угода про гарантії безпеки", - зазначив він.
При цьому зрозуміло, що йдеться про раніше підписані угоди про гарантії.
"Угоди про гарантії безпеки для України діють з близько 30 країнами. І на сьогоднішній день ці країни надають відповідно допомогу. Так само є угода зі США. Питання її актуалізації і роботи вже з новою адміністрацією, звичайно, - це питання перемовин", - наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що угода про корисні копалини, яку сьогодні передбачається підписати в США, - це підґрунтя для майбутніх угод про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України. За його словами, для підготовки і підписання угоди про цей фонд має бути створена відповідна делегація, яка буде затверджуватися рішенням уряду і отримає відповідні директиви, а далі буде відбуватися робота між урядом України і США.
Шмигаль сказав, що документ про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди, тому він буде затверджуватися урядом і ратифікуватися парламентом. За його словами, там буде описана вся конкретика щодо функціонування цього фонду.
"Ми розуміємо, що управлятися він буде урядами України та США. Україна буде робити туди грошові внески від частини надходжень від ренти, ліцензій, платежів за корисні копалини. Корисні копалини, а також власність України, не передаються США і навіть не є внесками в цей фонд, а доходи, які зароблені від надр, будуть частково іти в наповнення цього фонду", - наголосив Шмигаль.