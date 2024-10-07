Шмигаль проводить переговори з Фіцо в Ужгороді

Зустріч стартувала біля Ужгорода.

Глави урядів України і Словаччини обговорять співпрацю в енергетиці та інфраструктурні проєкти.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Очільники урядів України та Словаччини обговорять співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що що Роберт Фіцо має намір переконати Україну не припиняти транзит російського газу і нафти після 2024 року.

На його думку від цього "виграли б і Словаччина, і Україна".