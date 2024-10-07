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Шмигаль проводить переговори з Фіцо в Ужгороді

07 жовтня 2024, 10:51
Шмигаль проводить переговори з Фіцо в Ужгороді
Фото: з відкритих джерел
Зустріч стартувала біля Ужгорода.

Глави урядів України і Словаччини обговорять співпрацю в енергетиці та інфраструктурні проєкти. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді. 

Про це повідомляє Укрінформ.

"Очільники урядів України та Словаччини обговорять співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що що Роберт Фіцо має намір переконати Україну не припиняти транзит російського газу і нафти після 2024 року. 

На його думку від цього "виграли б і Словаччина, і Україна".

 
УгорщинаУкраїнаРоберт ФіцоДенис Шмигаль

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