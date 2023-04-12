Шмигаль прибув до США: про що домовлятиметься очільник уряду
У середу, 12 квітня, прем’єр міністр України Денис Шмигаль прибув до Сполучених Штатів Америки, де у нього відбудеться ціла низка важливих зустрічей.
Про це очільник українського уряду написав у своєму Telegram-каналі.
“Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні”, - перелічив пріоритети цього візиту Денис Шмигаль.
За його словами, всі ці питання будуть обговорюватися з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, а також керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими.
“Розраховуємо на нові домовленості”, - зазначив Шмигаль.