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Шмигаль прибув до США: про що домовлятиметься очільник уряду

12 квітня 2023, 17:06
Шмигаль прибув до США: про що домовлятиметься очільник уряду
Серед головних пріоритетів візиту українського прем’єр-міністра до США - військова, фінансова та санкційна підтримка.

У середу, 12 квітня, прем’єр міністр України Денис Шмигаль прибув до Сполучених Штатів Америки, де у нього відбудеться ціла низка важливих зустрічей.

Про це очільник українського уряду написав у своєму Telegram-каналі.

“Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні”, - перелічив пріоритети цього візиту Денис Шмигаль.

За його словами, всі ці питання будуть обговорюватися з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, а також керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. 

“Розраховуємо на нові домовленості”, - зазначив Шмигаль.

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