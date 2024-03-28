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Шмигаль прибув на переговори до Варшави

28 березня 2024, 11:29
Шмигаль прибув на переговори до Варшави
Джерело: t.me/Denys_Smyhal
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 28 березня прибув до Варшави на міжурядові консультації за участі прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, де спробує вирішити суперечливі питання у відносинах з сусідньою країною.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 28 березня, проведуть зустріч у Варшаві. Вони обговорять ситуацію на кордоні, а також інші питання.

Про це повідомляє  TNV24.

Про прибуття глави українського уряду у своєму Twitter (Х) повідомив Туск. "Денисе Шмигаль, ласкаво просимо до Варшави! Без вільної України не буде безпечної Європи", – написав Туск, вітаючи главу українського уряду.

Зустріч Шмигаля і Туска відбудеться у канцелярії прем’єр-міністра Польщі, де відбудуться консультації двох сторін.

Як зазначають польські ЗМІ, на зустрічі йтиметься не лише про ситуацію в сільському господарстві та на польсько-українському кордоні, а й про спільне виробництво боєприпасів, енергетику та культуру.

Глава канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець зазначив, що у "найпроблемніших сферах" із середи тривають переговори та зустрічі окремих польських та українських міністрів. Сьогодні, окрім очної зустрічі двох прем’єр-міністрів, також запланована зустріч делегацій обох урядів.

При цьому чиновник заявив, що не варто очікувати на прорив, наприклад, угоду про регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією між двома країнами.

зустрічТускШмигаль

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