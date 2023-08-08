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Шмигаль розповів чи вистачить в Україні продовольства під час війни

08 серпня 2023, 21:55
Шмигаль розповів чи вистачить в Україні продовольства під час війни
джерело t.me/s/Denys_Smyhal
Україні потрібно більше систем ППО, щоб прикрити порти.

Очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль повідомив, що аграрії уже намолотили майже 16,6 млн тонн зерна. Україні вистачить продовольства для внутрішніх потреб та для експорту. 

Про це він сказав під час засідання уряду. 

Шмигаль зауважив, що аграрії намолотили 16,6 млн тонн зерна. Найвищі показники в Миколаївській та Одеській областях. Продовольства в нашій державі достатньо, як для внутрішніх потреб, так і для експорту. 

Україні наразі потрібна підтримка партнерів, щоб унеможливити глобальний голод у світі. 

"По-перше, нам потрібно більше ППО, щоб краще прикрити наші порти, а особливо дунайський портовий кластер. По-друге, нам потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною здатністю. Кожна експортована тонна зерна робить сильнішою Україну та вільний світ", - сказав Шмигаль. 

аграріїШмигальпродовольствовійна в Україніросія окупанти

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