Шмигаль розповів про обсяги міжнародної допомоги Україні у 2025 році

Підтримка надійде від ЄС, Британії, Канади, Норвегії та низки інших держав.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив інформацію щодо міжнародної допомоги, яку отримає Україна від партнерів у 2025 році.

Про це глава уряду розповів на засіданні Кабміну.

За його словами, Україна отримає в березні 3,5 млрд євро від Євросоюзу у межах програми Ukraine Facility.