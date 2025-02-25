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Шмигаль розповів про обсяги міжнародної допомоги Україні у 2025 році

25 лютого 2025, 20:32
Шмигаль розповів про обсяги міжнародної допомоги Україні у 2025 році
Фото: Укрінформ
Підтримка надійде від ЄС, Британії, Канади, Норвегії та низки інших держав.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив інформацію щодо міжнародної допомоги, яку отримає Україна від партнерів у 2025 році.
 
Про це глава уряду розповів на засіданні Кабміну.
 
За його словами, Україна отримає в березні 3,5 млрд євро від Євросоюзу у межах програми Ukraine Facility.
 
Від Великої Британії цього року надійде військова допомога в обсязі 4,5 млрд фунтів стерлінгів (еквівалент 5,6 млрд доларів).
 
Канада, за словами Шмигаля, надасть нову військову техніку, грант на відновлення енергетики та допомогу в розмірі 5 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.
 
Норвегія виділить 3,5 млрд євро на військову, економічну, гуманітарну підтримку та допомогу енергетичному сектору України.
 
Іспанія оголосила про пакет військової допомоги обсягом 1 млрд євро.
 
Прем'єр-міністр також зазначив, що свій внесок у підтримку України зроблять Фінляндія, Швеція, Данія, Ісландія та країни Балтії.
 
війна в Україніросія окупантиКабмін

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