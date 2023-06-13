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Шмигаль розповів про відновлення економіки України

13 червня 2023, 17:35
Шмигаль розповів про відновлення економіки України
джерело t.me/s/Denys_Smyhal
В уряді кажуть, що відновлення економіки – один із пріоритетів держави.

В уряді заявили про покращення економічної ситуації. Внутрішній валовий продукт порівняно з попереднім кварталом зріс на 2,4%. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Один із п'яти пріоритетів відновлення, який ми визначили, – це відновлення нашої економіки. За попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно з попереднім. Зараз ми сконцентровані на тому, щоб створити розумні та ефективні стимули для бізнесу", – сказав він.

Шмигаль додав, що урядовці ухвалять рішення, яке дозволить продовжити програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 млрд грн. Як він пояснив, це одна із програм доступних пільгових кредитів, коли держава покриває до 80% кредиту підприємця перед банком.

"Також продовжується програма пільгових кредитів "5-7-9" – за час повномасштабної війни видано позик на більш ніж 115 млрд грн. Це суттєвий ресурс, який втримав на плаву тисячі українських бізнесів", – підкреслив очільник уряду.

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