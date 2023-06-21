Шмигаль розповів, скільки потрібно грошей на негайне відновлення інфраструктури України

Майже 60 країн світу допомагають відновитися українським містам і селам, реалізовуючи сотні проектів.

Україні для термінового відновлення інфраструктури, яка була знищення в результаті російської агресії, необхідно не менше 14,1 млрд доларів США, з яких наразі в держбюджеті закладено 3,3 млрд доларів, ще близько 4 млрд міжнародні партнери.

Про це на засідання Міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що наразі влада зосереджена на відновленні житла, енергетики, критичної та соціальної інфраструктури, гуманітарному розмінуванні та економіці.

"Згідно з RDNA2, на термінове відновлення потрібно 14,1 млрд доларів. Наразі в держбюджеті закладено 3,3 млрд доларів, міжнародні партнери надають ще близько 4 млрд. Розраховуємо на залучення майже 7 млрд доларів за допомогою механізму Координаційної донорської платформи", - зазначив Шмигаль.

Премʼєр заявив, що український уряд сподівається на долучення урядів держав-партнерів до страхування воєнно-політичних ризиків приватного бізнесу.

Також він подякував за ініціативу створення груп управління проєктами при міністерствах та очікує на їх швидкий запуск.

"Вдячні друзям України за підтримку та солідарність. Об’єднані в захисті — об’єднані у відновленні!" - резюмував Шмигаль.