Шмигаль розраховує на значне збільшення товарообігу між Україною і Туреччиною
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завершення переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю з Туреччиною значно збільшить товарообіг між країнами і виведе двосторонні торговельні відносини на новий рівень, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Прем'єр-міністр наголосив, що завершення переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю значно збільшить товарообіг між Україною і Туреччиною та виведе двосторонні торговельні відносини на новий рівень", - повідомила прес-служба уряду України за результатами зустрічі Шмигаля з віце-президентом Туреччини Фуатом Октаєм.
Сторони також обговорили актуальні питання ведення бізнесу в Україні турецькими компаніями й механізми покращення бізнес-клімату, серед яких розвиток державно-приватного партнерства для залучення нових інвесторів.
"Турецька Республіка має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проектів за формулою державно-приватного партнерства. Очікуємо, що найближчим часом відбудеться третє засідання українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства", - сказав прем'єр.
Крім того, Шмигаль відзначив початок взаємодії з Туреччиною в галузі будівництва житла для кримських татар, які були змушені залишити Крим у зв'язку з російською окупацією.
"Наразі ми опрацьовуємо питання узгодження локацій будівництва житла та кількості квартир за кожною з них для підготовки фінальної версії відповідного меморандуму та угоди. Очікуємо якнайшвидшого узгодження їхніх текстів для початку реалізації цього важливого проекту", - наголосив він.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам