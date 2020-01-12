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Шмигаль розраховує на значне збільшення товарообігу між Україною і Туреччиною

Сторони також обговорили актуальні питання ведення бізнесу в Україні турецькими компаніями й механізми покращення бізнес-клімату
"Турецька Республіка має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проектів за формулою державно-приватного партнерства. Очікуємо, що найближчим часом відбудеться третє засідання українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства", - сказав прем'єр.
Шмигаль розраховує на значне збільшення товарообігу між Україною і Туреччиною Фото: КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завершення переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю з Туреччиною значно збільшить товарообіг між країнами і виведе двосторонні торговельні відносини на новий рівень, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр наголосив, що завершення переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю значно збільшить товарообіг між Україною і Туреччиною та виведе двосторонні торговельні відносини на новий рівень", - повідомила прес-служба уряду України за результатами зустрічі Шмигаля з віце-президентом Туреччини Фуатом Октаєм.

Сторони також обговорили актуальні питання ведення бізнесу в Україні турецькими компаніями й механізми покращення бізнес-клімату, серед яких розвиток державно-приватного партнерства для залучення нових інвесторів.

"Турецька Республіка має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проектів за формулою державно-приватного партнерства. Очікуємо, що найближчим часом відбудеться третє засідання українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства", - сказав прем'єр.

Крім того, Шмигаль відзначив початок взаємодії з Туреччиною в галузі будівництва житла для кримських татар, які були змушені залишити Крим у зв'язку з російською окупацією.

"Наразі ми опрацьовуємо питання узгодження локацій будівництва житла та кількості квартир за кожною з них для підготовки фінальної версії відповідного меморандуму та угоди. Очікуємо якнайшвидшого узгодження їхніх текстів для початку реалізації цього важливого проекту", - наголосив він.

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01 12 2020 12:37
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