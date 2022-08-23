Шмигаль: Україна до кінця 2024 року буде готова до вступу в ЄС

На сьогодні виконано вже близько 70% угоди про асоціацію з ЄС

Україна сподівається, що вже до кінця 2024 року буде готова до вступу в Європейський Союз.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"До кінця року буде запроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити в Європейський Союз. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", - сказав він.

Глава уряду зазначив, що в червні вдалося домогтися щоб, щоб ЄС скасував всі мита і квоти на український експорт. З липня запрацював "транспортний безвіз", і на сьогодні виконано вже близько 70% угоди про асоціацію з ЄС.

У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокмісії щодо заявок на членство.

Раніше , віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила , що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця 2022 року.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата у члени ЄС.