НОВИНИНа сьогодні виконано вже близько 70% угоди про асоціацію з ЄСПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль: Україна до кінця 2024 року буде готова до вступу в ЄС
Фото: з вільних джерел
Україна сподівається, що вже до кінця 2024 року буде готова до вступу в Європейський Союз.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"До кінця року буде запроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити в Європейський Союз. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", - сказав він.
Глава уряду зазначив, що в червні вдалося домогтися щоб, щоб ЄС скасував всі мита і квоти на український експорт. З липня запрацював "транспортний безвіз", і на сьогодні виконано вже близько 70% угоди про асоціацію з ЄС.
У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокмісії щодо заявок на членство.
Раніше , віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця 2022 року.
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата у члени ЄС.
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23 08 2022 17:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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