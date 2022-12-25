Шмигаль: Україна отримає для енергосектору майже 1,5 млрд доларів

Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше 200 вантажів із енергетичним обладнанням

Україна має заявленої допомоги для енергетичної сфери від міжнародних партнерів на суму майже 1,5 млрд доларів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього року на підтримку бюджету нам вдалося мобілізувати вже більше 30 млрд доларів від наших союзників. На наступний рік країни G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році. Продовжимо також співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікуємо на нову велику фінансову програму з МВФ", - повідомив прем’єр.

Він додав, що допомога енергосектору від партнерів набирає оберти.

"Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше 200 вантажів із енергетичним обладнанням. Вистоїмо", - наголосив Шмигаль.