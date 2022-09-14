Шмигаль: Україна отримає від США 2 млрд кубометрів газу

На сьогодні в газових сховищах України закачано понад 13,2 млрд кубів газу. А до 1 жовтня буде накопичено 14,5-15 млрд кубів газу

В осінньо-зимовий період Україна буде забезпечена необхідною кількістю енергоресурсів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції.

За його словами, на сьогодні в газових сховищах України закачано понад 13,2 млрд кубів газу. А до 1 жовтня буде накопичено 14,5-15 млрд кубів газу.

"Маємо домовленості зі США про надання від американських видобувників 2 млрд куб. газу протягом четвертого кварталу цього року й першого кварталу наступного. Ведемо перемовини з північними країнами, зокрема з Норвегією про надання фізичних об’ємів газу для України", - зазначив глава Уряду.

Шмигаль запевнив, що хоч опалювальний сезон буде одним із найважчих, Україна для його стабільного проходження матиме достатньо газу й буде забезпечена вугіллям.

Загалом, за словами прем’єра, зараз наша держава має 2,2 млн тонн вугілля і "це найбільші запаси за останні роки на цей період".

До початку опалювального сезону буде накопичено до 2,5 млн тонн. Таким чином буде задіяна максимальна спроможність складських потужностей, додав він.

Шмигаль наголосив, що уряд готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону, в тому числі й до тих, що пов’язанні з військовими ризиками.

Окрім ресурсів, уряд працює над забезпеченням матеріально-технічної бази: вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, близько 100 електростанцій тощо. Також продовжує надходити обладнання від міжнародних партнерів у якості гуманітарної допомоги.