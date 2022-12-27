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ПОЛІТИКА

Шмигаль: Україна зустріне Новий рік зі світлом у разі відсутності нових обстрілів

27 грудня 2022, 19:58
Шмигаль: Україна зустріне Новий рік зі світлом у разі відсутності нових обстрілів
Фото: Укрінформ
Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю.

Україна має шанси провести новорічні свята з електроенергією, якщо росія не завдасть нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми розуміємо, що росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", – зазначив він.

Прем’єр наголосив, що головна мета кремля – деморалізація українців.

"Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю", – підкреслив Шмигаль.


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