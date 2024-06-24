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Шмигаль запросив шведський бізнес інвестувати в Україну

24 червня 2024, 16:53
Шмигаль запросив шведський бізнес інвестувати в Україну
Bitcoin на тлі прапора Швеції. Ілюстративне фото Фото: cryptostock / pixabay
24 червня у Києві своє представництво відкрила організація Business Sweden.
Швеція зацікавлена у збільшенні інвестицій в Україну. Зокрема, 24 червня своє представництво у Києв.
 
Про це повідомила організація Business Sweden.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками розмови з міністром з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоганом Форсселлом і представниками шведського бізнесу.
 
За словами Шмигаля, Business Sweden допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках.
 
"Запросив шведський бізнес інвестувати в нашу державу вже зараз. Зокрема, найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та діджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість", - розповів глава уряду.
інвестиціївійна в Україніщвеціяросія окупанти

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