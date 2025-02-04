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Шмигаль зустрівся із президенткою ЄБРР і анонсував підготовку нових спільних проєктів

04 лютого 2025, 20:53
Шмигаль зустрівся із президенткою ЄБРР і анонсував підготовку нових спільних проєктів
Фото: пресслужба уряду
За словами Шмигаля, у 2024 році банк збільшив інвестиції в Україну до 2,4 млрд євро.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. За словами Шмигаля, у 2024 році банк збільшив інвестиції в Україну до 2,4 млрд євро. 
 
Про це він розповів у Telegram.
 
"ЄБРР співпрацює з державним та приватним сектором. У фокусі нашого співробітництва — енергетика, інфраструктура, реформи. Обговорили посилення енергетичної стійкості України. А також шляхи, як ЄБРР може підтримати проєкти у цій сфері. Зокрема, завдяки посиленню співпраці з українськими державними енергетичними компаніями. Готуємо нові спільні проєкти", - повідомив глава уряду і додав, що з Оділь Рено-Бассо обговорили також розвиток кредитування в Україні.
 
Також Шмигаль висловив сподівання на продовження співпраці у сфері транспорту та відновленні інфраструктури.

 

ЄБРРДенис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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