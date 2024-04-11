Шмигаль зустрівся з Фіцо у Словаччині

Сторони обговорять співпрацю у сфері енергетики і Формулу миру.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Словаччини, де зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо.

Про це повідомляє пресслужба прем’єр-міністра України.

“Прибули в Словаччину для проведення міжурядових консультацій. На порядку денному, зокрема, співпраця у сфері енергетики, логістика, торгівля, підтримка Формули миру Президента України”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що за підсумками консультацій планується підписання низки двосторонніх документів.