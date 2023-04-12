Шмигаль зустрівся з главою Пентагону Остіном

Він закликав США надати Україні винищувачі F-16.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і подякував Америці за лідерство в оборонній підтримці, а також закликав надати Києву більше зброї, у тому числі винищувачів.

Про це повідомляє Укрінформ.

"США – наш найбільший партнер в плані військової підтримки", – наголосив Шмигаль на початку зустрічі.

Він подякував за виділення зброї для України, яка посилила обороноздатність нашої країни. Шмигаль особливо відзначив надання ЗСУ сучасних систем протиповітряної оборони, танків, артилерії й ракетних систем, а також броньованої техніки. Прем'єр підкреслив, що українські військові підтвердили в боях ефективність переданих США та іншими партнерами озброєнь.

Шмигаль зауважив, що Україна має досягти перемоги в цій війні.

"Але для того, щоб досягти цієї мети скоріше та з меншими втратами, Україна потребуватиме більшої військової підтримки", – наголосив глава уряду.

Він зазначив, що ЗСУ потрібні більше протиповітряних систем, щоби мінімізувати наслідки російських авіаударів, більше артилерії та боєприпасів.

"Я також прошу переглянути можливість надати Україні системи більшого радіусу дії", – зауважив прем'єр-міністр.

За його словами, для того, щоб краще захищати себе та Європу, Україні потрібно більше важкої зброї та літаків. У цьому контексті він підкреслив, що досягнути переваги допомогли б винищувачі та запросив США приєднатися до коаліції інших країн, які оголосили про передачу Києву бойових літаків.

"Америка може вкотре продемонструвати своє лідерство, надавши Україні літаки F15 або F16", – зазначив український прем'єр.