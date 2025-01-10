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ПОЛІТИКА

Шольц блокує нову військову допомогу Україні

10 січня 2025, 09:35
Шольц блокує нову військову допомогу Україні
Олаф Шольц
Як пише Spiegel, реалізація цього плану зупинилась на початку січня через те, що відомство Шольца неофіційно дало зрозуміти, що не підтримує виділення Києву додаткових коштів.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус хочуть до виборів у Бундестаг виділити близько трьох мільярдів євро на постачання зброї Україні. Однак, ймовірно, цьому опирається відомство федерального канцлера Олафа Шольца.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, список зброї для України складали невдовзі після розпаду урядової коаліції ФРН у листопаді 2024 року. Він включав три батареї ППО Iris-T з ракетами до них, ракети Patriot, десять колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси.

Тоді в МЗС та в Міноборони Німеччини пояснили необхідність додаткової допомоги тим, що потреби Києва не можна було передбачити за минулого планування. Зокрема, мова про прискорення російського наступу та те, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США стало незрозуміло, чи продовжуватиме Вашингтон надавати військову підтримку Україні.

Як пише Spiegel, реалізація цього плану зупинилась на початку січня через те, що відомство Шольца неофіційно дало зрозуміти, що не підтримує виділення Києву додаткових коштів. Видання зазначає, що причиною було вказано небажання ставити майбутній уряд ФРН перед фактом.

Також у Шольца не бачать необхідності в термінових діях, оскільки вважає достатніми близько 4 млрд євро, передбачених попереднім бюджетом на 2025 рік на військову допомогу Україні. Там також нагадали про можливість використати наданий G7 кредит у розмірі 50 млрд доларів за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Джерела Der Spiegel припускають, що Шольц не хоче оголошувати про подальші постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії, щоб не відштовхнути потенційних виборців СДПН.

війнаОлаф Шольцвійськова допомога

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