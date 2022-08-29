Шольц хоче створити в Європі спільну систему ПпО

За словами німецького канцлера, система буде також забезпечувати захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників до створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони, яка прикриватиме ФРН і сусідні країни.

Про це він заявив у своїй промові в Карловому університеті в Празі, повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Німеччина з самого початку буде проектувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб при бажанні могли бути задіяні наші європейські сусіди", - сказав глава німецького уряду.

За словами Шольца, система ППО буде також забезпечувати захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.

Варто відзначити, що напередодні високий преставник ЄС в справах дипломатії та безпеки Жозеп Боррель прокоментував ідею створення єдиної армії Євросоюзу. Він заявив, що Євросоюз витрачає на оборону стільки ж, скільки і Китай, і в чотири рази більше росії, але через боргову кризу і роззброєння "не може відповісти на нинішні виклики".