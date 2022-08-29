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Шольц хоче створити в Європі спільну систему ПпО

За словами німецького канцлера, система буде також забезпечувати захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни
Шольц хоче створити в Європі спільну систему ПпО Фото: ua.news
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників до створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони, яка прикриватиме ФРН і сусідні країни.
 
Про це він заявив у своїй промові в Карловому університеті в Празі, повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
 
"Німеччина з самого початку буде проектувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб при бажанні могли бути задіяні наші європейські сусіди", - сказав глава німецького уряду.
 
За словами Шольца, система ППО буде також забезпечувати захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.
 
Варто відзначити, що напередодні високий преставник ЄС в справах дипломатії та безпеки Жозеп Боррель прокоментував ідею створення єдиної армії Євросоюзу. Він заявив, що Євросоюз витрачає на оборону стільки ж, скільки і Китай, і в чотири рази більше росії, але через боргову кризу і роззброєння "не може відповісти на нинішні виклики".
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29 08 2022 16:40
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