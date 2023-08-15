Шольц хоче суду у справах про підрив "Північних потоків" – DW
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за проведення судового процесу в справах щодо диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2".
Про це він сказав під час виступу у своєму виборчому окрузі у Потсдамі, повідомляє DW.
"Ми з'ясуємо, хто це був, наскільки це можливо. І якщо результат нам не сподобається, ми не відмовимося від позову. Тут ніхто не може розраховувати на знижки", – заявив німецький канцлер.
За словами Шольца, немає жодних доказів того, що за атаками стоять США чи Велика Британія.
Як відомо, підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" стався у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.