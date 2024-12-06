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Шольц і Мерц змагаються за те, чия політика щодо України краща – Spiegel

06 грудня 2024, 19:11
Шольц і Мерц змагаються за те, чия політика щодо України краща – Spiegel
Фото: з вільного доступу
Вони не пояснюють чітко свою позицію і застрягли в колі взаємних звинувачень.

Німецькі політики перед виборами до Бундестагу використовують війну в Україні як один з способів передвиборчої боротьби.

Про це пише Der Spiegel

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц і кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц змагаються за те, чия політика щодо України виявиться більш переконливою.

Видання додає, що результат війни в Україні визначить безпеку Німеччини та Європи на десятиліття вперед, тому німецькі громадяни хочуть зрозуміти, як потенційний канцлер має намір вплинути на перебіг війни.

Проте замість того, щоб чітко пояснити, як вони мають намір зміцнювати обороноздатність Європи, Шольц і Мерц "застрягли в колі взаємних звинувачень".

"Канцлер пишається тим, що відмовив Україні в постачанні крилатих ракет, а Мерц дистанціюється від Шольца, вселяючи Києву надії на отримання такого озброєння. Кому це вигідно? Українцям точно ні. Їм значно більше потрібні системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інвестиції в оборонну промисловість", - кажуть журналісти. 

На думку видання, Берліну необхідно чітко визначити, чим Німеччина може сприяти завершенню війни, включно з постачанням зброї та можливим направленням миротворчих військ. 

"Майбутній канцлер Німеччини повинен буде взяти на себе лідерську роль, об'єднати європейців і переконати американців також узяти на себе зобов'язання щодо захисту України - або шляхом розміщення наземних військ, або наданням повітряного прикриття", - констатує Spiegel. 

Разом з тим, і Шольц, і Мерц однаково ухильно висловилися про можливе введення військ - Шольц заявив, що "в нинішній ситуації" це виключено, Мерц також сказав, що це питання "поки що" не стоїть.

"Такі ухильні заяви викликають занепокоєння і недовіру. Той, хто претендує на керівництво країною, повинен мати сміливість говорити людям правду, особливо якщо він прагне отримати їхні голоси", - підсумовує видання.

 
Німеччинаканцлервибори

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