Шольц єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні

Глава комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц – єдиний в коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це вона написала в Twitter.

У своїй заяві Штрак-Циммерман назвала позицію Шольца безвідповідальною.

"У цей момент" він не хоче поставляти Taurus. "У цей момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - йдеться в дописі.