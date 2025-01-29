Шольц критикує ідею Трампа про переселення палестинців із Гази

Політик назвав цю ініціативу "неприйнятною".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа щодо переселення палестинців із Сектора Гази до Йорданії та Єгипту.

Шольц наголосив на підтримці рішення про створення двох держав, що передбачає мирне співіснування ізраїльтян і палестинців. За його словами, Палестинська адміністрація має взяти на себе відповідальність за Сектор Гази.

Про це повідомляє Reuters.

"Крихка надія на мир, яка зараз з’явилася, не повинна бути змарнована", ‒ зазначив посадовець, коментуючи нещодавню угоду про припинення вогню. Він підкреслив, що досягнення миру можливе лише за умови, якщо мешканці Гази матимуть перспективу самоврядування.

За даними видання, Йорданія вже прийняла кілька мільйонів палестинців, тоді як десятки тисяч проживають у Єгипті. Водночас уряди обох країн відкинули ідею переселення. Газа залишається територією, яку палестинці розглядають як частину майбутньої держави.

Трамп заявив, що його ініціатива стосується близько 1,5 мільйона осіб. До початку війни з Ізраїлем населення Сектора Гази становило приблизно 2,3 мільйона людей.

Нагадаємо, що Ізраїль і Хамас досягли угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.