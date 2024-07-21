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ПОЛІТИКА

Шольц наголошує на історичній відповідальності Німеччини перед Україною

21 липня 2024, 10:44
Шольц наголошує на історичній відповідальності Німеччини перед Україною
Олаф Шольц
Під час промови, канцлер підкреслив мужність українців, що чинять опір повномасштабній російській агресії.

Підтримка України - це питання історичної відповідальності Німеччини.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Der Spiegel.

В суботу, 20 липня, очільник німецького уряду виступив з промовою з нагоди річниці невдалого замаху на Адольфа Гітлера.

Під час промови, канцлер підкреслив мужність українців, що чинять опір повномасштабній російській агресії.

"З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які більше двох років чинили опір злочинній російській агресивній війні", - сказав він.

Шольц також згадав про російського диктатора владіміра путіна. Він зазначив, що нині триває війна, "якою російські правителі відверто переслідують мету завоювання України та знищення її як суверенної країни". І все це відбувається "через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Також канцлер закликав німців до пильності у питанні захисту демократії.

"Демократія залежить від участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою і протистояння всім формам мізантропії та екстремізму. Ті, хто бореться проти нашої демократії, завжди будуть зустрічати наш рішучий опір", - запевнив Шольц.

20 липня 1944 року стався замах на Адольфа Гітлера - його намагалися ліквідувати вибухівкою. Замах організували офіцери Вермахту на чолі з графом фон Штауффенбергом. Гітлер вижив і ще понад дев'ять місяців продовжував розпочату Німеччиною війну.

Під час нещодавнього саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії, президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України і дозволити ЗСУ бити по території росії західною зброєю.

Натомість Олаф Шольц відкинув ідею скасування обмежень на удари по росії західною зброєю та не підтримав заклик збивати російські ракети та дрони над Україною.

НімеччинаШольцпідтримка України

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