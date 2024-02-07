Шольц намагатиметься зміцнити підтримку України та НАТО під час візиту до США

Німецький канцлер зустрінеться з Байденом та конгресменами у Вашингтоні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошуватиме на зусиллях Європи допомогти Україні відбити російське вторгнення під час своєї поїздки до Вашингтона цього тижня, в очевидному намаганні посилити підтримку Києва.

Про це повідомляє Reuters.

Поїздка Шольца відбудеться на тлі невизначеності щодо підтримки США України, оскільки ще в жовтні Конгрес зупинив терміновий запит Байдена схвалити додаткові 61 мільярд доларів. Законодавці-республіканці наполягають на тому, щоб це було пов’язано зі змінами в імміграційній політиці.

Шольц надасть оновлену інформацію про європейську допомогу — наприклад, двосторонню військову допомогу Німеччини, яка становить близько 30 мільярдів доларів за два роки.

"Для канцлера важливо, щоб усі держави зробили свій внесок у підтримку України", — сказав неназваний чиновник журналістам. "Тому в цьому відношенні важлива тісна трансатлантична координація".

Шольц також захоче обговорити майбутнє НАТО з Байденом напередодні саміту оборонного альянсу у Вашингтоні в липні цього року, коли відзначатиметься його 75-та річниця.

"З нашої точки зору, цей саміт має надіслати сигнал про те, що НАТО сповнене рішучості та здатне забезпечити нашу здатність стримувати та захищатися сьогодні та у майбутньому", — заявив чиновник.

Саміт відбувається на тлі побоювання, що переобрання колишнього президента США Дональда Трампа послабить НАТО.

Одним із закидів Трампа під час його каденції в 2017-2021 роках було те, що такі країни, як Німеччина, не виконували своїх зобов’язань перед НАТО, наприклад, витрачати 2 відсотки економічного виробництва на оборону – ціль, якої Берлін нарешті досягне цього року після того, як війна в Україні спонукала його до реформування свою оборонну політику.

"Для канцлера важливо сказати американській громадськості та його американським колегам, що ми виступаємо за зміцнення європейської колони в НАТО", – сказав чиновник.

Шольц не збирається зустрічатися з Трампом під час свого візиту, додав чиновник, і прес-конференції також не буде.

Щодо Ізраїлю, Шольц, ймовірно, обговорить з Байденом, як вони могли б допомогти дипломатичним шляхом прокласти шлях для можливого рішення про створення двох держав, сказали чиновники.