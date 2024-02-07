Шольц намагатиметься зміцнити підтримку України та НАТО під час візиту до США
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошуватиме на зусиллях Європи допомогти Україні відбити російське вторгнення під час своєї поїздки до Вашингтона цього тижня, в очевидному намаганні посилити підтримку Києва.
Про це повідомляє Reuters.
Поїздка Шольца відбудеться на тлі невизначеності щодо підтримки США України, оскільки ще в жовтні Конгрес зупинив терміновий запит Байдена схвалити додаткові 61 мільярд доларів. Законодавці-республіканці наполягають на тому, щоб це було пов’язано зі змінами в імміграційній політиці.
Шольц надасть оновлену інформацію про європейську допомогу — наприклад, двосторонню військову допомогу Німеччини, яка становить близько 30 мільярдів доларів за два роки.
"Для канцлера важливо, щоб усі держави зробили свій внесок у підтримку України", — сказав неназваний чиновник журналістам. "Тому в цьому відношенні важлива тісна трансатлантична координація".
Шольц також захоче обговорити майбутнє НАТО з Байденом напередодні саміту оборонного альянсу у Вашингтоні в липні цього року, коли відзначатиметься його 75-та річниця.
"З нашої точки зору, цей саміт має надіслати сигнал про те, що НАТО сповнене рішучості та здатне забезпечити нашу здатність стримувати та захищатися сьогодні та у майбутньому", — заявив чиновник.
Саміт відбувається на тлі побоювання, що переобрання колишнього президента США Дональда Трампа послабить НАТО.
Одним із закидів Трампа під час його каденції в 2017-2021 роках було те, що такі країни, як Німеччина, не виконували своїх зобов’язань перед НАТО, наприклад, витрачати 2 відсотки економічного виробництва на оборону – ціль, якої Берлін нарешті досягне цього року після того, як війна в Україні спонукала його до реформування свою оборонну політику.
"Для канцлера важливо сказати американській громадськості та його американським колегам, що ми виступаємо за зміцнення європейської колони в НАТО", – сказав чиновник.
Шольц не збирається зустрічатися з Трампом під час свого візиту, додав чиновник, і прес-конференції також не буде.
Щодо Ізраїлю, Шольц, ймовірно, обговорить з Байденом, як вони могли б допомогти дипломатичним шляхом прокласти шлях для можливого рішення про створення двох держав, сказали чиновники.