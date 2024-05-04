Шольц нарвався на критику через невдалий жарт про Taurus для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про неможливість передати Україні ракети Taurus, після чого раптово почав хихотіти. Опозиція розкритикувала політика.
Про це повідомило n-tv.
Опозиційна німецька партія "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) різко розкритикувала таку поведінку Шольца.
"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється за рахунок України. Хихикаючи, канцлер ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", – сказав генсек ХДС Карстен Ліннеманн.
Водночас політик запитав Шольца, наскільки серйозно він насправді сприймає власні слова на підтримку України.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні