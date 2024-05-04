Шольц нарвався на критику через невдалий жарт про Taurus для України

Це викликало обурення в його опонентів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про неможливість передати Україні ракети Taurus, після чого раптово почав хихотіти. Опозиція розкритикувала політика.

Про це повідомило n-tv.

Інцидент стався минулими вихідними у Люнебурзі. Шольц хотів пояснити, чому він проти поставки ракет Taurus, які просить Україна.

"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", – сказав канцлер і раптом засміявся.

Опозиційна німецька партія "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) різко розкритикувала таку поведінку Шольца.

"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється за рахунок України. Хихикаючи, канцлер ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", – сказав генсек ХДС Карстен Ліннеманн.

Водночас політик запитав Шольца, наскільки серйозно він насправді сприймає власні слова на підтримку України.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні