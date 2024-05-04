Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Шольц нарвався на критику через невдалий жарт про Taurus для України

04 травня 2024, 13:19
Шольц нарвався на критику через невдалий жарт про Taurus для України
Олаф Шольц
Це викликало обурення в його опонентів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про неможливість передати Україні ракети Taurus, після чого раптово почав хихотіти. Опозиція розкритикувала політика.

Про це повідомило n-tv.

Інцидент стався минулими вихідними у Люнебурзі. Шольц хотів пояснити, чому він проти поставки ракет Taurus, які просить Україна.
 
"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", – сказав канцлер і раптом засміявся.

Опозиційна німецька партія "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) різко розкритикувала таку поведінку Шольца.

"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється за рахунок України. Хихикаючи, канцлер ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", – сказав генсек ХДС Карстен Ліннеманн.

Водночас політик запитав Шольца, наскільки серйозно він насправді сприймає власні слова на підтримку України.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні

війна в Україніросія окупантиОлаф Шольцракети Taurus

Останні матеріали

Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і
Політика
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 травня 2024, 13:47
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Cуспільство
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Переклад iPress – 03 травня 2024, 12:58
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється