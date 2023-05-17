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ПОЛІТИКА

Шольц натякнув, що дні "імперіалізму" путіна злічені – ЗМІ

17 травня 2023, 10:08
Шольц натякнув, що дні
Німецький канцлер закликав підтримувати зв’язок з "іншою рф та іншою білоруссю".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який запевнив, що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, висловив сподівання на демократичні зміни в росії після поразки у війні президента рф владіміра путіна.

Про це повідомляє Bloomberg. 

Шольц висловив переконання, що конфлікт не закінчиться перемогою путіна, оскільки Німеччина та її союзники продовжуватимуть підтримувати уряд у Києві, "поки не буде досягнуто справедливого миру".

"До того часу ми, як Рада Європи, повинні підтримувати мости з представниками іншої росії, іншої білорусі. Це відкрило б перспективу демократичного, мирного майбутнього обох країн – настільки малоймовірного, наскільки це може здаватися нам сьогодні", – заявив Шольц.

На думку канцлера, важливо тримати відкритими канали зв'язку з опозиційними діячами в росії та білорусі, щоб допомогти "згладити перехід до демократії" в цих країнах після поразки путіна.

Шольц також заявив, що Рада Європи відіграватиме ключову роль у покаранні російських окупантів, що скоїли воєнні злочини в Україні та у вимозі "відповідальності за величезну шкоду, яку росія завдає Україні день за днем". За його словами, "реєстр збитків", що містить каталог руйнувань, які лідери планують започаткувати в Рейк'явіку, "відіграє центральну роль у цьому питанні".

14 травня президент України Володимир Зеленський та німецький канцлер Олаф Шольц підписали спільну декларацію, за якою Німеччина обіцяє надавати Україні політичну, гуманітарну, військову підтримку у зв'язку з російською агресією "стільки, скільки потрібно". Берлін вже зарезервував понад 11 мільярдів євро на 2023 і наступні роки для продовження військової підтримки України.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової підтримки вартістю понад 2,7 мільярда євро та пообіцяв тісні відносини з Україною "на десятиліття вперед".

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