Шольц назвав головні теми Глобального саміту миру

Участь у саміті підтвердили вже 106 країн світу, але росії серед них не буде.

Вже наступного тижня у Швейцарії відбудеться саміт миру, де взяти участь можуть понад 150 країн. Однак, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, обговорювати мирні перемовини між Україною та росією на ньому не будуть.

Про це повідомляє Taugesschau.

"Там не буде мирних переговорів. Ми все ще далекі від цього, поки росія вірить, що зможе досягти своїх цілей на полі бою", - заявив він.

Натомість канцлер розповів, що мета саміту - залучити якогома більше країн усього світу, аби дати чітко зрозуміти росії, що Статут ООН та Міжнародне право діють. А для того, щоб говорити про якісь мирні переговори, потрібно, щоб москва вивела усі свої війська з України.

"Але в тому, що громадяни турбуються про мир, немає нічого наївного або непристойного", - додав Шольц.

Крім того, він наголосив, що Бундесвер має бути посилений, а Україна має отримати усю необхідну їй допомогу.