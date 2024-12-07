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Шольц назвав передчасними розмови про потенційних німецьких миротворців в Україні

07 грудня 2024, 13:49
Шольц назвав передчасними розмови про потенційних німецьких миротворців в Україні
Олаф Шольц
Шольц вірить у можливість домовитися з майбутнім президентом США Дональдом Трампом про спільну стратегію щодо України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив свої слова про те, що вважає розмови про гіпотетичну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні передчасними.
 
Про це пише Spiegel.
 
Шольц сказав, що "на цей час" вважає дебати про можливість участі німецьких миротворців в Україні недоречними.
 
"Доки тривають бойові дії, німецьких військ в Україні не буде. Що стосується періоду після того, у фокусі обговорень мають бути безпекові гарантії для України, щоб Україна була впевнена, що росія не нападе на неї ще втретє – після 2014 і 2022 року", – заявив Шольц. 
 
Він також сказав, що вірить у можливість домовитися з майбутнім президентом США Дональдом Трампом про спільну стратегію щодо України і підкреслив, що нічого не може вирішуватися "через голову" українців. 
 
Нагадаємо, очільниця МЗС Анналена Бербок на запитання про потенційну участь Німеччини у миротворчій місії в Україні сказала, що ФРН "підтримає усе, що слугуватиме миру у майбутньому". Чимало журналістів інтерпретували її відповідь як те, що вона допускає участь німецьких миротворців, якщо колись у майбутньому постане питання про таку місію західних союзників.
Олаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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