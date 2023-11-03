Шольц обговорив із Сі Цзіньпіном війну росії проти України – Reuters

Також лідери обговорили Ізраїль.

Співпраця між Пекіном і Берліном стала більш міцною, надійною і динамічною, заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін канцлеру Німеччини Олафу Шольцу під час розмови відеозв'язком.

Про це повідомляє Reuters.

Під час широкої дискусії, яка торкнулася глобальної торгівлі, кліматичних цілей, війни між Ізраїлем і Хамас, а також війни рф проти України, обидва лідери погодилися, що китайсько-німецькі відносини поліпшуються на кількох фронтах.

"Китайсько-німецька торгівля стабільно розвивається, двосторонній інвестиційний ентузіазм високий, а співпраця між двома країнами стає стабільнішою, міцнішою і динамічнішою", - цитують Сі китайські ЗМІ.

Сі заявив, що обидві країни повинні не тільки розвивати хороші двосторонні відносини, але й захищати міжнародний порядок і багатосторонність, а також спільно працювати над вирішенням глобальних проблем, повідомляють державні ЗМІ Китаю.

Під час зустрічі в листопаді минулого року Шольц та Сі спільно засудили погрози застосування ядерної зброї на тлі війни рф проти України.

Цього разу Сі зазначив, що "будь то палестино-ізраїльський конфлікт чи українська криза, для вирішення першопричини необхідно глибше замислитися над питаннями безпеки і сприяти побудові збалансованої, ефективної і стійкої архітектури безпеки", - цитують його слова державні китайські ЗМІ.

Шольц сказав, що "німецько-китайські відносини продемонстрували більше можливостей і широкі перспективи".

Під час переговорів Сі також висловив сподівання, що Німеччина спонукатиме ЄС “підтримувати принципи маркетизації та справедливості, співпрацювати з Китаєм для підтримки чесної ринкової конкуренції та вільної торгівлі, а також підтримувати стабільність глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок".

ЄС нещодавно почав розслідування щодо китайських електромобілів, також ЗМІ писали, що блок може розпочати й інші розслідування, пов'язані зі сталеливарними компаніями і вітроенергетичною галуззю Китаю.