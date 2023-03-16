Шольц обіцяє Україні підтримку у закупівлі боєприпасів

Канцлер виступає за досягнення спільної європейської ініціативи щодо закупівель боєприпасів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін допоможе у постачанні боєприпасів Україні.

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє Spiegel.

Україні терміново потрібні боєприпаси. Шольц хоче досягти спільної європейської ініціативи щодо закупівель.

"Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами", - наголосив він.

Метою глав держав і урядів ЄС, за його словами, має бути "досягнення ще кращого, безперервного постачання". З цією метою Німеччина готова відкрити свої закупівельні проекти і для інших країн-членів.

За словами Шольца, разом зі своїми європейськими партнерами Німеччина продовжуватиме забезпечувати Україну зброєю і обладнанням, необхідним для того, щоб країна могла захистити себе. З цією метою були укладені контракти з промисловими підприємствами. Подальші кроки мають бути узгоджені з партнерами з ЄС.

Шольц повідомив, що за останні дванадцять місяців Німеччина надала Україні підтримку на суму понад 14 мільярдів євро. Крім того, була німецька частка допомоги з боку ЄС.

Нагадаємо, що Франція гальмує план ЄС щодо постачання боєприпасів Україні.