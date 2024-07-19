Шольц підтримав ідею Зеленського щодо другого саміту миру

Німеччина теж хоче бачити представника росію на цьому заході.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав пропозицію Києва запросити представників росії на другий саміт миру, який планується на кінець року.

"Дуже радий, що український президент сказав те, що ми також хочемо – щоб Росія була там на наступній зустрічі. Це теж правильно", - сказав Шольц.

Водночас Шольц виступив проти тих, закликає України припинити спротив агресору.

"Мир і безпека мають бути гарантовані, але не шляхом капітуляції України. Не шляхом початку наступної війни знову", — сказав канцлер.