Шольц підтримав сирійців на тлі закликів до депортації

Шольц сказав це на тлі суперечок влади щодо ситуації із сирійцями, які шукають притулку у ФРН.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що вихідці із Сирії, які "добре інтегровані" в суспільстві, "залишаються бажаними" в Німеччині.

Про це повідомляє німецька служба новин Tagesschau.

Шольц сказав це на тлі суперечок влади щодо ситуації із сирійцями, які шукають притулку у ФРН. Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц закликає посилити прикордонний контроль після падіння режиму Асада.

"Кожен [громадянин Сирії], хто працює тут, добре інтегрований, є і буде бажаним гостем у Німеччині, ясна річ. Лише у наших шпиталях працює близько 5 тисяч сирійських лікарів", — сказав канцлер.

Він зауважив, що останні заяви деяких німецьких політиків «глибоко засмутили» людей сирійського походження. Йдеться, зокрема, про заклики коаліції ХДС/ХСС якнайшвидше повернути вимушених мігрантів на батьківщину. Якщо вони не поїдуть додому, коли статус тимчасового захисту скасують, їх можуть депортувати, каже Мерц.

"Деякі біженці сподіваються, що незабаром вони зможуть повернутися додому. Ми підтримаємо це, як тільки ситуація [у Сирії] дозволить", — додав Шольц.

Члени Вільної демократичної партії вважають, що сирійцям у Німеччині, які заробляють на життя та «стали частиною суспільства» слід надати перспективу залишитися.

"Німеччина відчайдушно потребує кваліфікованої робочої сили, тому ми маємо створити безпечні умови для планування", — каже депутат Крістіан Дюрр.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччині, у країні проживає майже мільйон вихідців з Сирії.

9 грудня Федеральне відомство з питань міграції та біженців ФРН заморозило розгляд заяв про надання притулку в країні від громадян Сирії.

Згодом європейські країни одна за одною почали ставити на паузу розгляд заяв про надання притулку сирійським біженцям.