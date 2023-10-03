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ПОЛІТИКА

Шольц пообіцяв посилити тиск на путіна

03 жовтня 2023, 11:46
Шольц пообіцяв посилити тиск на путіна
На думку канцлера, єдине, що цікавить російського диктатора - лише закарбування власного ім'я в підручнику історії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував російського диктатора владіміра путіна за його загарбницькі амбіції. 

Під час виступу у Гамбургу він пообіцяв посилити тиск на очільника Кремля, аби той врешті зрозумів хибність власної логіки.

За словами Шольца, світогляд путіна допомагає йому перекроїти карту Європи, малюючи там лінії за принципом "це - наше, це - ваше". 

"Я робитиму все можливе, щоб значно збільшити тиск на російського президента, і щоб він нарешті усвідомив, що не може просто сказати: "Я буду продовжувати, доки не досягну своєї мети, попри те, скільки це коштує життів, включаючи життя власних солдатів", - заявив Шольц.

Він закликав світ також вжити заходів, наголошуючи, що війна росії проти України повинна нарешті закінчитися. Шольц додав, що путін просто хоче завоювати чужу державу, хоча інших він може переконувати в чомусь іншому. 

Канцлер також нагадав, що росія вже завдала і продовжує завдавати збитків Україні - вбивати людей, руйнувати економіку та захоплювати території. Втім, путіна цікавить лише закарбування власного ім'я в підручнику історії. 

Німеччина є одним із лідерів серед країн-союзників України в плані постачання озброєнь. Так, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

ПутінШольцвійна в Україні

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