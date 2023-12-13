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Шольц пообіцяв ще одну систему Patriot для України до кінця 2023 року

13 грудня 2023, 17:21
Шольц пообіцяв ще одну систему Patriot для України до кінця 2023 року
джерело slovoidilo
Друга система ППО Patriot з Німеччини почне захищати небо України ще цього року.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед початком Європейської ради оприлюднив урядову заяву, де пообіцяв депутатам Бундестагу до кінця цього року передати на озброєння ЗСУ додаткову систему ППО Patriot.
 
Про це пише Укрінформ.
 
Канцлер ФРН наголосив на важливості допомоги Німеччини Україні системами ППО, які захищатимуть цієї зими від російських обстрілів та назвав війну, яку веде росія проти України центральним політико-безпековим викликом Європейському континенту. 
 
"Друга система ППО Patriot з Німеччини почне виконувати завдання в Україні ще цього року", – пообіцяв Шольц.
 
Також канцлер подякував  міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, який під час нещодавнього візиту в Київ пообіцяв передати додаткові Iris-T, протидронні системи і сенсори. Він також згадав раніше надані Україні у рамках зимового пакету допомоги, БМП, боєприпаси, зимовий одяг для солдатів і генератори. 
 

"Це все те, чого Україна потребує найбільше та негайно", – підкреслив Шольц.

Крім того, Шольц оприлюднив щойно ухвалене рішення зберегти на обіцяному рівні  8 млрд євро військової допомоги Україні у 2024 році.

 

війна в УкраїніНімечина допомогаросія окупантиППО Patriot

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