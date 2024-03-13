Шольц повідомив, чому проти передавання ракет Taurus Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що не підтримує передавання Україні далекобійних ракет Taurus.
По це він сказав під час "години запитань і відповідей" у Бундестазі, повідомляє "Укрінформ".
"Для мене відправлення до України ракет виключена… Це межа, яку я як канцлер не можу перетнути", - Шольц.
З його слів, важливо гарантувати, аби участі Німеччини не було. Натомість застосування таких ракет, вважає канцлер, потребує залучення німецьких солдатів. А це, наголошує Шольц, неприпустимо, навіть якщо солдати не будуть фізично перебувати на території України.
Канцлер каже: його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є "не виправданим".