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Шольц повідомив, чому проти передавання ракет Taurus Україні

13 березня 2024, 15:25
Шольц повідомив, чому проти передавання ракет Taurus Україні
Олаф Шольц
Канцлер назвав неприйнятним передавання цього озброєння.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що не підтримує передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

По це він сказав під час "години запитань і відповідей" у Бундестазі, повідомляє "Укрінформ".

"Для мене відправлення до України ракет виключена… Це межа, яку я як канцлер не можу перетнути", - Шольц. 

З його слів, важливо гарантувати, аби участі Німеччини не було. Натомість застосування таких ракет, вважає канцлер, потребує залучення німецьких солдатів. А це, наголошує Шольц, неприпустимо, навіть якщо солдати не будуть фізично перебувати на території України.

Канцлер каже: його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є "не виправданим".

ракетиШольцвійна в Україніросія окупанти

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