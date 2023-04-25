Шольц прагне зустрітися з прем'єр-міністром Китаю через спалах напруженості – Bloomberg

Європа намагається визначити свою політику щодо Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем’єра Державної ради (уряду) Китаю Лі Цяна на переговори до Берліна 20 червня, оскільки прагне послабити напругу між Європою і Пекіном.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел Bloomberg, Шольц намагатиметься залучити Китай до вирішення таких викликів, як зміна клімату і досягнення миру, а також встановити "червоні лінії" для будь-яких змін статус-кво на Тайвані.

Німеччина сповнена рішучості збалансувати свою економічну співпрацю з Китаєм, оскільки Берлін досі бореться з наслідками надмірної залежності від російського газу. І хоча Німеччина розглядає Пекін як супротивника в певних питаннях, Шольц виступає проти розриву з Китаєм, як з важливим торговельним партнером і ключовим напрямком для німецького експорту.

"Ми проти роз'єднання, ми за зменшення ризиків", - сказав Шольц, відповідаючи на запитання про позицію ЄС щодо Китаю після зустрічі лідерів блоку в Брюсселі минулого місяця.

"Компанії в усьому світі намагаються зробити правильні висновки з агресивної війни росії проти України: що їм потрібно убезпечити свої ланцюги поставок, ринки збуту та прямі інвестиції, щоб пережити важкі моменти. Це відбувається зараз і, я думаю, визначатиме наступне десятиліття чи два", - додав він.

Обидва уряди планували двосторонню зустріч протягом декількох місяців, сказали джерела Bloomberg, які попросили не називати їхніх імен, оскільки зустріч не була офіційно оголошена.

Раніше повідомлялось, що останнім часом китайський лідер Сі Цзіньпін успішно відбивав спроби США зобразити Китай як загрозу світовому порядку. Тоді як китайський посол у Франції Лу Шайє після скандальних заяв про СРСР і Крим підірвав усі ці намагання.