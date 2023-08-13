Шольц про саміт у Саудівській Аравії:мирні переговори в дуже важливі

"Це лише початок", вважає німецький канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше прокоментував мирні переговори у Джидді (Саудівська Аравія) щодо війни в Україні, які відбулися 5-6 серпня за участі представників з понад 40 країн та на яких не було російської делегації. Він заявив, що ця зустріч була "дуже важливою", але "це лише початок".

Про це сказав Шольц у інтерв'ютелеканалу ZDF 13 серпня.

"Для нас має сенс продовжувати ці переговори, тому що вони конкретно збільшують тиск на росію, щоб вона зрозуміла, що пішла хибним шляхом і повинна вивести війська, і тоді мир стане можливим", – сказав Шольц.

Саме тому німецький канцлер продовжує виступає за продовження міжнародних переговорів про шляхи припинення російської агресії проти України. Шольц відзначив як позитивний знак, що кількість країн на зустрічі у Джидді була значно більшою, ніж у червні в Копенгагені та підкреслив значення присутності представника Китаю.

Нагадаємо, після зустрічі у Джидді Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного плану врегулювання війни в Україні допомогли "консолідувати міжнародний консенсус". Пізніше Офіс президента України опублікував документ із "філософією кожного пункту Формули миру", на якій наполягає Україна.