Шольц прийме Байдена, Стармера і Макрона на переговорах щодо України – Bloomberg

Лідери збираються в Берліні перед зустріччю із Зеленським на "Рамштайні".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийме лідерів США, Франції та Великої Британії для переговорів щодо України в Берліні в суботу, повідомив високопоставлений представник уряду Німеччини.

Після цього Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушать на авіабазу США в Рамштайн для додаткових переговорів із приблизно 20 іншими лідерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністрами Італії, Польщі та Канади, сказав чиновник.

Основна увага буде приділена надсиланню сигналу про те, що військова і фінансова підтримка уряду в Києві триватиме, а також вивченню шляхів забезпечення справедливого і сталого миру для України, пояснив чиновник.

Зазначається, що Німеччина, найбільший постачальник військової допомоги Україні після США, також, імовірно, оголосить про додатковий пакет матеріальних засобів на зустрічі, додав він.