Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Шольц прийме Байдена, Стармера і Макрона на переговорах щодо України – Bloomberg

08 жовтня 2024, 15:33
Шольц прийме Байдена, Стармера і Макрона на переговорах щодо України – Bloomberg
Олаф Шольц
Лідери збираються в Берліні перед зустріччю із Зеленським на "Рамштайні".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийме лідерів США, Франції та Великої Британії для переговорів щодо України в Берліні в суботу, повідомив високопоставлений представник уряду Німеччини.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Після цього Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушать на авіабазу США в Рамштайн для додаткових переговорів із приблизно 20 іншими лідерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністрами Італії, Польщі та Канади, сказав чиновник.
 
Основна увага буде приділена надсиланню сигналу про те, що військова і фінансова підтримка уряду в Києві триватиме, а також вивченню шляхів забезпечення справедливого і сталого миру для України, пояснив чиновник.
 
Зазначається, що Німеччина, найбільший постачальник військової допомоги Україні після США, також, імовірно, оголосить про додатковий пакет матеріальних засобів на зустрічі, додав він.
Емануель МакронОлаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
Технології
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
08 жовтня 2024, 14:58
путінський
Політика
путінський "торговець смертю" повернувся до збройового бізнесу. Цього разу з хуситами – WSJ
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 12:43
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 23:00
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Політика
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 16:49
Байден
Політика
Байден "викинув рушника". Остання надія на Гарріс – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 12:32
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка
Політика
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка "зомбаків" із Заходу та керівництва України – Том Купер
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 00:21
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється